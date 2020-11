Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est relancé pour Ousmane Dembélé !

Publié le 17 novembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Après avoir été longtemps annoncé sur le départ cet été, Ousmane Dembélé est finalement resté au FC Barcelone. Et l’attaquant français pourrait même, contre toute attendre, y prolonger son contrat…

Recruté par le FC Barcelone à l’été 2017 pour assurer la succession de Neymar, Ousmane Dembélé n’a jamais réussi à confirmer les nombreux espoirs placés en lui à son arrivée au club. En ses blessures à répétition et son hygiène de vie qui n’a cessé d’être pointée du doigt, l’ancien attaquant de Rennes et du Borussia Dortmund cristallise les critiques depuis trois ans au Barça. Et alors qu’un départ semblait d’actualité cet été, tout est désormais relancé pour Dembélé…

Dembélé bien parti pour prolonger ?

Comme l’a révélé Mundo Deportivo lundi, la direction du FC Barcelone envisagerait finalement de prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, qui court jusqu’en juin 2022. Les deux parties seraient d’ailleurs sur la même longueur d’ondes à ce sujet, et même si aucune officielle n’a encore été formulée par le Barça, le futur de Dembélé pourrait donc finalement s’inscrire en Catalogne.