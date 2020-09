Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un club de Ligue 1 revient à la charge pour Valère Germain !

Publié le 30 septembre 2020 à 16h15 par T.M.

Souhaitant boucler certains départs d’ici la fin du mercato, l’OM a notamment mis Valère Germain sur la liste des départs. Une occasion qui intéresserait un club de Ligue 1.

Pour le moment, l’OM n’a acté aucun départ à l’occasion de ce mercato estival. Toutefois, cela devrait bien bouger d’ici le 5 octobre et la fin du marché des transferts. « Nous travaillons sur des départs de joueurs qui connaissent leur situation. Le mercato est ouvert jusqu'au 5 octobre mais il n'a démarré qu'il y a dix jours. Ça commence à bouger, mon téléphone est plein », a notamment lâché Pablo Longoria ce mardi. Et sur la liste des possibles partants, on retrouve notamment Valère Germain, qui va voir son temps de jeu se réduire suite à l’arrivée de Luis Henrique. Toutefois, l’OM pourrait bien se heurter à la volonté de son joueur.

Le FC Nantes intéressé, mais…