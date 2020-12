Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un incroyable retournement de situation se confirme pour Giroud !

Publié le 17 décembre 2020 à 19h30 par Dan Marciano

Alors qu’il s’interrogeait en début de saison sur la suite de son aventure à Chelsea, Olivier Giroud devrait rester à Londres au moins jusqu’à la fin de la saison. Une mauvaise nouvelle pour l’OM qui avait ciblé l’international français.

Olivier Giroud a fait énormément parler de lui en ce début de saison. Et pour cause, présent à Chelsea depuis janvier 2018, l’international français avait reculé dans la hiérarchie des attaquants, jusqu’à occuper le banc des remplaçants. Très peu utilisé par Frank Lampard durant les mois de septembre et d’octobre, le joueur de 34 ans se serait questionné sur son avenir à Chelsea et avait ouvert la porte à un départ si sa situation n’évoluait pas favorablement. A la recherche de minutes de jeu afin de conforter sa place dans le groupe de Didier Deschamps pour le prochain Euro, Olivier Giroud figurerait sur les tablettes de nombreuses équipes à l’instar de l’Inter, mais aussi de l’OM et de l’OL. Mais les envies de départ du champion du monde seraient aujourd’hui de l’histoire ancienne.

Un départ cet hiver ne serait plus d'actualité

Le match face à Rennes en Ligue des champions a marqué un tournant dans la saison d’Olivier Giroud. Très peu utilisé, jusque là par Frank Lampard, l’attaquant était entré en fin de match le 24 novembre dernier et avait inscrit dans le temps additionnel le but de la victoire. Depuis, le joueur enchaine les bonnes prestations. Auteur d’un quadruplé face au FC Séville le 2 décembre dernier et buteur encore ce mardi en championnat face à Wolverhampton, Olivier Giroud a retrouvé la confiance et des minutes de jeu. Le Français est parvenu à renverser la vapeur et ne voudrait plus entendre parler d’un transfert cet hiver. Selon les informations du Daily Telegraph , un départ de l’attaquant lors du prochain mercato hivernal ne serait plus d’actualité. Impressionné par les dernières copies rendues par l’ancien de Montpellier, Frank Lampard voudrait le conserver dans son effectif. Chelsea ne cacherait pas d’ailleurs son optimisme dans ce dossier et s’attendrait à voir Giroud porter le maillot des Blues au moins jusqu’à la fin de la saison.

« Olivier est très important pour nous »