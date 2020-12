Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Deschamps assure la défense d’Olivier Giroud !

Publié le 8 décembre 2020 à 8h40 par G.d.S.S. mis à jour le 8 décembre 2020 à 8h41

Régulièrement annoncé sur le départ en raison de son temps de jeu irrégulier avec Chelsea, Olivier Giroud est plus que jamais défendu par Didier Deschamps.