Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a tranché pour l’avenir d’Antoine Griezmann

Publié le 7 juin 2020 à 20h30 par Dan Marciano mis à jour le 7 juin 2020 à 20h32

Alors que des rumeurs sur un possible départ d’Antoine Griezmann sont apparues dernièrement, le Français devrait bel et bien poursuivre sa carrière au FC Barcelone.

Le dernier mercato estival a été synonyme de changement pour Antoine Griezmann. Après cinq ans de bons et loyaux services, le champion du monde français a pris la décision de quitter l’Atlético et de rejoindre le FC Barcelone. Un transfert estimé à 120M€ et une arrivée qui a entraîné de nombreux commentaires en Espagne. En effet, quelques semaines après la venue d’Antoine Griezmann en Catalogne, des rumeurs sont notamment apparues sur sa relation avec Lionel Messi. La presse espagnole faisait état de tensions entre les deux stars. Une relation difficile qui aurait compliqué son adaptation au FC Barcelone. Mais ce n’est pas tout puisque les médias ibériques ont également rapporté qu’Antoine Griezmann était mécontent de sa position sur le terrain, lui qui évolue sous le maillot blaugrana sur le côté. Une première partie de saison mouvementée pour l’attaquant qui fait également l’objet de nombreuses spéculations concernant son avenir.

Griezmann évoqué dans les dossiers chauds du Barça

Arrivé lors du dernier mercato estival, Antoine Griezmann a renforcé le secteur offensif. Mais ce n’est pas suffisant pour le FC Barcelone qui voudrait mettre la main sur Lautaro Martinez lors du prochain marché des transferts et qui rêverait toujours de s’offrir Neymar. Deux dossiers d’envergure pour le club catalan qui pourrait procéder à un échange pour arriver à ses fins. Ainsi, ces dernières semaines, le nom de l’attaquant français est apparu dans ces deux opérations. Le 14 avril dernier, la Gazzetta dello Sport annonçait que l’Inter avait l’intention de demander Griezmann en échange de Lautaro Martinez. Situation similaire dans le dossier Neymar puisque le Corriere dello Sport rapportait que le FC Barcelone aurait l’intention de le proposer au PSG en échange de l’attaquant brésilien. Le club catalan ne verrait donc pas d’un mauvais œil un départ d’Antoine Griezmann. D’autant plus que le joueur de 29 ans ne serait pas considéré comme « intransférable ». Goal annonçait le 26 mai dernier que le Barça pourrait le laisser filer contre un chèque de 120M€. Des rumeurs qui jettent un trouble sur l’avenir de l’attaquant en Catalogne.

Griezmann va rester au Barça