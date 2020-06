Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Comment Antero Henrique est passé à côté de Frenkie de Jong…

Publié le 7 juin 2020 à 19h30 par Thomas Bourseau

Directeur sportif du PSG à l’hiver 2019, moment où Frenkie de Jong a signé en faveur du FC Barcelone, Antero Henrique aurait été tout proche de recruter l’ancien milieu de l’Ajax Amsterdam. L’ancien dirigeant parisien a cependant échoué à cause d’un certain Josep Maria Bartomeu.

La saison passée, l’Ajax Amsterdam a réalisé un parcours héroïque en Ligue des champions avant de s’incliner face à Tottenham dans les ultimes moments de la demi-finale retour. Composée de joueurs expérimentés comme Dusan Tadic ou encore de Lasse Schöne et de pépites telles que Matthijs de Ligt, Donny Van de Beek ou encore Frenkie de Jong, l'équipe de l’Ajax a surpris l’Europe en éliminant au passage le Real Madrid et la Juventus. Au cours du mercato hivernal, un homme a fait la Une des journaux : Frenkie de Jong. Le milieu de terrain relayeur, alors âgé de 21 ans à l’époque, était sur les tablettes des plus grandes écuries européennes, à l’instar du PSG. Cependant, après une grande bataille longue de plusieurs semaines, De Jong a signé en faveur du FC Barcelone. Mais pour quelles raisons ?

De Jong évoque une discussion décisive avec le président du Barça

Lors d’une interview pour la BBC , Frenkie de Jong s’est livré au journaliste Guillem Balague. Le joueur du FC Barcelone a fait part d’une grosse implication du président Josep Maria Bartomeu à l’époque. « Au début, je n'avais pas l'impression que Barcelone voulait vraiment de moi. Mais ils m'ont dit que j'avais de bonnes chances de devenir titulaire et que c'était vraiment facile pour moi. Il (Bartomeu) a parlé des autres clubs et de Guardiola et a dit que lorsqu'il était à Barcelone, il était incroyable. Il a dit que Guardiola était le meilleur manager, mais il m'a dit « si vous voulez profiter de la vie, vous voulez jouer à Barcelone ». Parfois, quand je me rends sur le terrain d'entraînement, on voit le temps qu'il fait et on se dit : « J’ai toujours voulu ça quand j'étais enfant, c'est un rêve » - je suis vraiment heureux. (…) C’était mon rêve de jouer pour Barcelone. C'était mon club préféré en dehors des Pays-Bas. Quand ils sont venus et ont montré qu'ils étaient vraiment intéressés, ils ont facilité le choix ». Entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola semble donc avoir été à deux doigts de rafler la mise dans cette opération, Frenkie de Jong appréciant la philosophie du technicien espagnol. Le PSG aurait également eu son mot à dire dans ce dossier, et aurait eu la certitude d’en sortir vainqueur à un certain stade des négociations.

Le PSG y a cru jusqu’au bout