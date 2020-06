Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : De Jong justifie son choix de snober Al-Khelaïfi !

Publié le 7 juin 2020 à 18h15 par Th.B.

Pisté par le PSG ainsi que Manchester City, Frenkie de Jong s’est finalement engagé en faveur du FC Barcelone à l’hiver 2019 pour un transfert qui a été effectif l’été dernier. Le Néerlandais explique les raisons de son choix.

Pendant de longues semaines, le PSG, Manchester City ainsi que la Juventus se sont disputés les services de Frenkie de Jong. La presse néerlandaise évoquait d’ailleurs un accord total proche entre l’Ajax Amsterdam et le PSG pour le transfert de l’ancien milieu du club d’Eredivisie. Néanmoins, dans les ultimes jours du mercato hivernal de 2019, le FC Barcelone a officialisé le transfert de Frenkie de Jong pour 75M€. Une opération qui a été effective à la fin de la saison dernière. Mais pourquoi le PSG et Manchester City sont-ils passés à côté de De Jong ? Le principal intéressé raconte.

« Bartomeu a parlé des autres clubs, mais… »