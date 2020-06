Foot - Mercato

Mercato : Nice et Rennes à la lutte dans un dossier à 15M€ ?

Publié le 7 juin 2020 à 17h40 par La rédaction

L'OGC Nice et le Stade Rennais s’intéresseraient à l’ailier cap-verdien du Sporting Club Portugal Jovane Cabral.