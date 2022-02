Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, Barça... Une énorme ouverture pour Sadio Mané ?

Publié le 9 février 2022 à 7h00 par D.M.

Lié à Liverpool jusqu'en 2023, Sadio Mané n'aurait pas reçu d'offre de prolongation de la part de ses dirigeants. Vainqueur de la CAN, l'attaquant sénégalais espérerait rejoindre le Barça ou le Real Madrid dans les prochaines années.

Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, Sadio Mané a récemment lancé un message à l’OM. « Fais un effort quand même. Mets de l’argent et je viens ! Il faut payer le transfert et je viens ! » avait confié l’attaquant de Liverpool lors d’un live avec Pape Gueye. Mais selon Goal , le joueur espérerait rejoindre l’Espagne. Le FC Barcelone et le Real Madrid auraient ses faveurs et un départ dans les prochains mois ne serait pas exclu.

Un avenir qui s'écrit en pointillés à Liverpool