Mercato - PSG : Leonardo a refusé une offre de 80M€ !

Publié le 9 février 2022 à 6h45 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait pu renflouer les caisses du club de la capitale l’été dernier à condition d’effectuer un énorme sacrifice sportif en acceptant la proposition de transfert de 80M€ formulée par Chelsea pour Marquinhos.

Au cours du dernier mercato estival, alors que Leonardo n’avait pu se séparer que de Mitchel Bakker pour la modique somme de 7M€ après un transfert convenu avec le Bayer Leverkusen, Leonardo aurait pu acter une vente bien plus conséquente. Cependant, cela aurait impliqué le fait de devoir faire ses adieux à un cadre du PSG, présent depuis la quasi totalité de l’ère QSI et qui plus est le capitaine de l’effectif de Mauricio Pochettino.

Le PSG a repoussé les avances de Chelsea pour Marquinhos