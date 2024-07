Équipe de France : Zidane est réclamé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec l’élimination de l’équipe de France en demi-finale de l’Euro 2024, le débat est relancé concernant l’avenir de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Et Emmanuel Petit a pris la parole en direct sur RMC Sport, réclamant la nomination de Zinedine Zidane au plus vite à la place de Deschamps.

Sous contrat jusqu’en 2026 avec l’équipe de France, Didier Deschamps peut-il être remercié après l’élimination des Bleus contre l’Espagne mardi soir (1-2) et la campagne très peu convaincante de son équipe sur le plan offensif durant cet Euro 2024 ? Les avis fusent à ce sujet, et Emmanuel Petit a pris une position ferme en direct dans l’After Foot, sur RMC Sport.

Équipe de France : Départ, Zidane… Deschamps s'agace contre un journaliste https://t.co/WO0owFn0dv pic.twitter.com/xVoygwhlCb — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

Petit réclame Zidane

L’ancien milieu de terrain de l’équipe de France estime que Zinedine Zidane devrait être nommé dès cet été à la place de Didier Deschamps : « Zidane ? Oui. Je crois que l’équipe de France a besoin d’un changement. C’est sublime que Deschamps ce qu’a fait, mais il y aura en plus un renouvellement d’effectif. Il faudra trouver les bonnes pioches », indique Petit.

« Un sélectionneur avec un fond de jeu »

« Pour moi, la priorité est d’avoir un sélectionneur avec un fond de jeu et des joueurs, car il faut renouveler l’effectif. Il y aura une reconstruction, notamment au milieu de terrain », poursuit Emmanuel Petit. Pas sûr que la FFF soit du même avis en ce qui concerne Didier Deschamps et Zinedine Zidane, si l'on en croit les propos du président Philippe Diallo qui a conforté son sélectionneur actuel mercredi dans les colonnes de L'Equipe.