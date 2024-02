OM : «C'était l'enfer», Gattuso se lâche

Jean de Teyssière

Ce jeudi, l'OM va affronter le Chakhtior Donetsk en barrage de la Ligue Europa. Gennaro Gattuso espère que la Coupe d'Europe offrira une respiration à ses hommes, en difficulté en Ligue 1 et qui n'ont plus gagné depuis le mois de décembre. Avec l'AC MIlan en 2007, Gattuso a déjà affronté l'équipe ukrainienne et il n'en garde pas un souvenir impérissable.

L'OM s'apprête à vivre un match spécial puisqu'à cause de la guerre en Ukraine, le Chakhtior Donetsk dispute ses rencontres européennes en Allemangne à Hambourg. Les hommes de Gennaro Gattuso devront faire un grand match pour venir à bout d'une équipe ukrainienne qui ne lâche jamais rien.

«Je me souviens de l'équipe entraînée par Lucescu, c'était un football plutôt espagnol»

En conférence de presse ce mercredi, Gennaro Gattuso, l'entraîneur de l'OM se remémore sa confrontation face au Chakhtior Donetsk en 2007 : « Bien sûr, je me souviens de l'équipe entraînée par (Mircea) Lucescu, c'était un football plutôt espagnol, ils avaient ce type de football, je me souviens surtout des -17 °C à Donetsk où on avait du mal à respirer. »

«Mais les -17°C je m'en souviens encore, c'était l'enfer»