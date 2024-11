Mercato : Alaba, 70M€… L’annonce qui va faire enrager l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Parti de l'OM durant l'été 2023, Nuno Tavares s'éclate en Serie A. Prêté par Arsenal jusqu'à la fin de la saison, l'international portugais explose véritablement à la Lazio Rome, ce qui fait dire à son président qu'il ne le vendra sous aucun prétexte, pas même contre un chèque de 70M€. Le joueur a réagi aux propos de son dirigeant.

Arrivé à Marseille durant l’été 2022, Nuno Tavares n’a pas laissé un merveilleux souvenir à l’OM durant son prêt d’un an. Intéressant sur le plan offensif, le Portugais affichait de trop grosses lacunes lorsqu’il fallait défendre. C’est donc logiquement que l’arrière droit est retourné à Arsenal. Mikel Arteta ne comptant pas sur lui, décision a été prise de l’envoyer à la Lazio Rome. Et là, le courant est passé. Depuis le début de la saison, Nuno Tavares est sur un nuage, et son président a lâché une petite confidence.

« Je ne le vendrai même pas pour 70M€ »

« Je ne le vendrai même pas pour 70M€. Nous avons vaincu beaucoup de concurrents de grands noms pour le signer » a confié Claudio Lotito. En marge de la rencontre face à Porto, Nuno Tavares, qui appartient toujours à Arsenal, a tenu à remercier son président.

La réaction de Nuno Tavares

« Alaba est un joueur plus complet et Cancelo est un plaisir à regarder jouer. J'ai l'impression de ressembler davantage à Alaba, qui défend et attaque aussi bien. J'ai entendu ce que le président a dit et j'étais heureux, car j'y étais déjà allé. Je sais que la Lazio voulait compter sur moi, je pense toujours à donner plus et mieux. Cette équipe de qualité a facilité mon adaptation. Ils croient en moi et je crois en eux. Sans l'équipe et le staff, mes chiffres ne seraient pas ceux-là » a lâché le Portugais dans des propos rapportés par O Jogo ce mercredi.