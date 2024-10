OM - PSG : Le mensonge qui va faire enrager les Marseillais

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'expulsion d'Amine Harit a été largement commentée lors du Classique entre l'OM et le PSG, l'arbitre de la rencontre était venu s'expliquer après le match. Monsieur Letexier avait notamment expliqué que sa décision avait été appuyée par des images non diffusée à l'antenne. Ce que réfute DAZN.

Dimanche soir le PSG a surclassé l'OM en s'imposant 3 buts à 0 sur la pelouse du Stade Vélodrome. Une victoire toutefois entachée d'une polémique avec l'expulsion d'Amine Harit dès la 20e minute de jeu pour une faute largement commentée. Fait rare, l'arbitre de la rencontre, Monsieur Letexier était venu s'expliquer après le match, assurant notamment avoir vu un angle non diffusé à l'antenne.

«Un angle non-diffusé par la réalisation»

« Dans ce cas-là, l'assistance video regarde la situation et, en l'occurrence, l'assistance video ne considère pas que ma décision est une erreur manifeste. Au contraire, ils me confirment que ma perception est réelle et qu'il y a un contact de la semelle au niveau du torse avec un angle non-diffusé par la réalisation et qui permet de voir le duel de profil. Lorsqu'il y a un arrêt sur image qui m'a été transmis par mon arbitre video a posteriori, on constate clairement le contact de la semelle au niveau du sternum. Donc je ne pouvais pas en douter puisque j'ai vu les conséquences du geste », expliquait-il au micro de DAZN après le match.

DAZN dément

Néanmoins, Stefano Bernabino, directeur éditorial de DAZN, dément les propos de Monsieur Letexier. « Quand il parle de cet angle, cela nous surprend. Avec Fred Godard, le réalisateur, nous avons montré tous les angles disponibles. En Italie, DAZN utilise une séquence “Open VAR” dans le débrief, où les échanges entre l’arbitre et le VAR sont diffusés, apportant plus de clarté sur le processus de décision », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE, avant que Fred Godard, réalisateur du match, n'en rajoute une couche : « Nous avons diffusé l’action sous plusieurs angles : de face, arrière-but, et contrechamp. Le VAR dispose des mêmes caméras, sans aucune cachée ».