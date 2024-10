L’OM a esquivé une nouvelle polémique face au PSG !

Axel Cornic

Le début de saison n’a pas été de tout repos pour l’Olympique de Marseille avec plusieurs polémiques, notamment une liée à l’arbitrage. Le coup de gueule de Mehdi Benatia après la victoire sur l’OL (2-3) a en effet fait énormément réagir et les répercussions se sentent même maintenant, après un Classico notamment marqué par un carton rouge pour Amine Harit.

On pensait les Marseillais capable de venir gêner Paris, peut-être même de mettre fin à une malédiction qui dure depuis bien trop longtemps. Mais on se trompait lourdement, puisque l’OM a littéralement été surclassé par le PSG lors du premier Classico de cette saison (0-3), avec Roberto De Zerbi qui va désormais devoir trouver la solution pour relancer son équipe.

Amine Harit a vu rouge

La tâche des Marseillais n’a pas été simplifiée par le carton rouge pris par Amine Harit après seulement une vingtaine de minutes de jeu. Si João Neves avait déjà marqué le premier but du PSG à ce moment-là, du côté de l’OM on semblait encore croire en un exploit. Mais la supériorité numérique parisienne a été fatale et les hommes de Roberto De Zerbi se sont finalement contenté d’endiguer les vagues offensives qui ont déferlé sur le but de Géronimo Rulli.

L’OM n’a pas voulu faire de vagues

Après la rencontre c’était donc profil bas pour l’OM, qui n’a absolument pas souhaité parler de l’arbitrage de François Letexier et donc de ce carton rouge pour Harit. RMC Sport explique qu’au sein du club on n’a pas souhaité commenter cette décision, contrairement à ce qu’a pu faire Mehdi Benatia lors de la victoire sur l’OL du 22 septembre dernier… et qui lui avait valu une lourde sanction de la part de la commission de discipline de la LFP.