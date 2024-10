OM : Longoria sous le choc en coulisses ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dimanche soir, l’OM voulait profiter de la réception du PSG pour montrer que l’écart entre les deux équipes s’était resserré. Ce qui n’a clairement pas été le cas, les Olympiens ayant été surclassés par les hommes de Luis Enrique. Une grosse déconvenue pour le club marseillais et notamment pour son président, Pablo Longoria.

La réception du PSG est toujours un événement à Marseille, mais peut-être encore plus cette année. Après son mercato ambitieux et l’arrivée sur son banc de Roberto De Zerbi, ajoutés à un début de saison encourageant, l’OM voulait prouver que le rapport de force était désormais plus équilibré et que concurrencer le club de la capitale était possible.

« Un match qui peut nous mettre tout en haut au classement »

Auprès d’El Pais, Pablo Longoria avait d’ailleurs rappelé l’importance de cette rencontre pour l’OM : « Il y a peu de matchs en Europe qui déchaînent autant de passion. Il y a ce sentiment d’appartenance marseillais, de jouer à la maison contre la capitale. Cela fait partie de ton ADN, tu peux faire que ton peuple soit fier. Et sur le plan sportif, bien sûr, c’est un match qui peut nous mettre tout en haut au classement. »

Longoria est tombé de haut

Le visage affiché par l’OM dimanche a donc été une grosse déconvenue pour Pablo Longoria. Comme indiqué par L'Équipe, Medhi Benatia a pris le temps de prendre quelques photos avec des supporters à la sortie du Stade Vélodrome. Mais le président marseillais quant à lui semblait sous le choc après avoir vu la prestation de son équipe.