Mercato : L’OM prépare deux transferts pour cet hiver

Dans les prochains jours, Roberto de Zerbi devrait se réunir avec ses dirigeants pour faire un point sur le prochain mercato hivernal. En plus d'un renfort défensif, le coach de l'OM pourrait réclamer le départ de deux indésirables : Emran Soglo et Chancel Mbemba. L'avenir de Bamo Meïté sera aussi scruté durant cette session.

Le mercato hivernal approche et l’OM prépare son plan de bataille. Dans les prochains jours, une réunion devrait avoir lieu entre Roberto de Zerbi et ses dirigeants pour cibler les besoins de la formation. Un renfort défensif serait attendu selon les premières tendances.

Deux départs actés

A en croire La Tribune Olympienne, il faut aussi s’attendre à quelques départs. L’OM devrait essayer de trouver une porte de sortie à Emran Soglo, mais aussi à Chancel Mbemba, qui ne rentre plus dans les plans de De Zerbi. «J’ai toujours dit la vérité et j’essaye de bien me comporter avec tout le monde. La situation n’a pas changé avec lui. Après, ça n’enlève en rien ses qualités. Ce sont des choix que l’on a fait pour aller de l’avant mais ce sont des choix effectués avec respect» avait reconnu le coach de l’OM.

L'incertitude Meïté

Il n’est pas aussi impossible d’imaginer un départ de Bamo Meïté. Peu utilisé par son entraîneur depuis le début de la saison, le défenseur central pourrait être une autre victime de la révolution menée par le coach italien. Mais son cas serait encore en discussion.