Mercato - OM : Une fake-news est dénoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Concurrencé par Neal Maupay à l'OM, Elye Wahi est dans le dur en ce début de saison. Nonchalant sur le terrain, en manque de confiance, l'attaquant va vite devoir se reprendre. Mais les dirigeants n'en sont pas encore à s'interroger sur son avenir. Malgré les rumeurs, l'ancien buteur du RC Lens devrait rester à Marseille jusqu'au terme de cette saison.

Elye Wahi n'imaginait pas un tel début de saison. Recruté 25M€ par l’OM, l’ancien buteur du RC Lens se voyait comme l’unique avant-centre de cette équipe marseillaise. Mais dans les ultimes instants du mercato, Neal Maupay est arrivé. Et l’attaquant prêté par Everton s’est révélé être plus qu’un simple joker.

OM : Le terrible constat sur ce transfert à 8M€ https://t.co/kBFPkPPgHX pic.twitter.com/ndH9B41KyG — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Wahi sous pression

Titularisé face à Nantes dimanche soir, Maupay est allé de son but et continue de mettre la pression sur Wahi, incapable de déployer son meilleur niveau. Aujourd’hui, le jeune attaquant est dans une situation inconfortable, et certaines rumeurs évoquent un possible départ cet hiver.

Il va terminer la saison à Lens

Mais sur X, La Minute OM a confirmé qu’un départ de Wahi au mois de janvier n’était pas d’actualité. D’ailleurs, Roberto de Zerbi a laissé entendre qu’il comptait toujours sur son poulain. « Neal Maupay ? Il a fait un grand match mais Elye Wahi est aussi un grand joueur et il sera aussi très utile » avait lâché le coach de l’OM après la victoire sur la pelouse de Nantes.