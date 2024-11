Wahi : C’est terminé, l’OM a trouvé mieux

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 30M€ en provenance du RC Lens cet été, Elye Wahi n'a cessé de décevoir. Et pour cause, l'attaquant n'a inscrit que deux buts depuis le début de saison, dont un sur penalty. Par conséquent, Roberto De Zerbi a décidé de reléguer l'ancien Montpelliérain sur le banc, et son remplaçant semble faire l'unanimité à l'OM.

En quête d'un nouveau numéro 9 après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM n'a pas hésité à lâcher 30M€, bonus compris, pour recruter Elye Wahi qui se présentait comme le titulaire indiscutable jusqu'à la blessure de Faris Moumbagna qui a obligé le club phocéen à recruter un nouvel attaquant, à savoir Neal Maupay. Et alors que Wahi connait un début de saison très poussif avec seulement deux buts inscrit dont un penalty contre Brest et une réalisation face à Montpellier qui était à l'agonie, son nouveau concurrent mont en puissance. Titulaire et buteur lors de la victoire à Nantes (2-1), Maupay a convaincu Eric Di Meco.

Maupay fait déjà oublier Wahi

« Je défendais (Roberto) De Zerbi en disant qu’il n’avait pas son équipe type en début de saison. Quand on me demandait ce que c’était, je disais (Neal) Maupay en pointe parce qu’il n’y a pas match. Et depuis le début de la saison, je le sais. Son premier match, alors qu’il venait à peine d’arriver, tu voyais sa manière de garder le ballon, de venir le chercher dans les pieds, d’éliminer, d’être dans la surface. On sait qu’il a ça et que c’est supérieur à (Elye) Wahi », lâche l'ancien joueur de l'OM au micro de RMC. Un avis d'ailleurs partagé par Walid Acherchour.

«On sait que c’est supérieur à Wahi»

« Je pense qu’il a gagné beaucoup de points ce soir (dimanche). Il fait un match d’équipier, de numéro 9 qui peut se connecter aux autres. Déjà, il marque un but. Quand tu es n°9, on te demande d’être décisif et il l’a été. Et après, dos au jeu, je trouve que face à un client comme (Nicolas) Palois, il a été très solide sur ses appuis, a réussi à dézoner, à emmener la défense nantaise un peu plus haut pour que certains joueurs puissent s’incorporer dans cette zone-là. Moi, j’ai vraiment aimé le match de Neal Maupay. (…) Dans la palette globale d’un n°9, Neal Maupay a montré qu’il était pertinent pour le jeu de l’Olympique de Marseille », estime de son côté le journaliste de DAZN.