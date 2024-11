OM : Les conditions sont fixées pour ce Ballon d'Or !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lundi, Jean-Pierre Papin a été confirmé à son poste d’entraîneur de la réserve de l’OM, dont il est à la tête depuis novembre 2023. Le Ballon d’Or 1991 s’est exprimé la semaine dernière à propos du conflit qui l’oppose à Ali Zarrak, responsable de la pro 2 et affecté à d’autres missions, mais JPP va tout de même devoir se plier au nouveau fonctionnement du club.

Depuis plusieurs semaines, le cas Jean-Pierre Papin crée des remous au sein de l’OM. Le Ballon d’Or 1991 a signalé aux ressources humaines du club le comportement d’Ali Zarrak, responsable de la pro 2. Il lui reproche notamment d’intervenir dans ses choix sportifs, un malaise qu’il a exprimé auprès de La Provence.

« Je ne peux pas accepter que cette personne-là choisisse mes remplaçants »

« Moi j’ai un problème avec une certaine personne. Je ne m’en cache pas. Je suis coach et je ne peux pas accepter que cette personne-là choisisse mes remplaçants. A un moment, ça clashe. Tout est cloisonné. La Pro 1 ne peut pas venir en Pro 2 sans passer par cette personne, et moi je ne peux pas aller voir la Pro 1 sans passer par lui. Excusez-moi, mais je ne dois avoir besoin de personne pour aller voir un entraîneur. (...) Ça ne peut plus durer », a confié Jean-Pierre Papin.

Papin ne travaillera plus avec Zarrak mais…

« C'est un bon pro qui applique des choses qu'on veut mettre en place. Il ne s'agissait pas de juger qui est le méchant et qui est le gentil. Certaines personnes ne peuvent simplement pas travailler ensemble », explique-t-on en interne, dans des propos relayés par L’Équipe. Pablo Longoria a pris la décision de maintenir Jean-Pierre Papin, alors qu’Ali Zarrak aura désormais d’autres missions. Les deux hommes ne travailleront donc plus ensemble, mais JPP va tout de même devoir se plier au nouveau fonctionnement de l’OM avec sa réserve. Le club souhaite que la pro 2 travaille en coordination avec l’équipe première et respecte les mêmes principes de Roberto De Zerbi. Si l’objectif de Jean-Pierre Papin est de remporter la National 3, certains jeunes continueront notamment de disputer des matchs amicaux en plus des rencontres de N3. Un moyen de les préparer au rythme qui les attend au professionnel et ce à quoi la légende marseillaise devra se conformer.