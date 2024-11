Clash avec Papin : Le boss de l’OM prend une décision radicale !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc de la réserve de l’OM en novembre 2023 après un passage comme conseiller du président, Jean-Pierre Papin était sorti du silence vendredi en affirmant que de grosses tensions avaient lieu avec Ali Zarrak, responsable du groupe Pro 2. Afin d’éviter quelconque problème en interne, Pablo Longoria a décidé de trancher dans le vif. Explication.

Légende de l’OM, Jean-Pierre Papin occupe un rôle important à Marseille. D’abord revenu dans la Cité Phocéenne en 2022 dans un rôle de conseiller du président, le Ballon d’Or 1991 a pris la tête de l’équipe réserve en novembre 2023. Mais vendredi dernier, Papin a révélé un gros mal-être avec le responsable du groupe Pro 2 et proche de Mehdi Benatia, Ali Zarrak.

OM : Le départ de Papin est réclamé en direct ! https://t.co/qHnkczLZw0 pic.twitter.com/abrEmFfJ0Y — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

Papin dénonce un gros problème avec Ali Zarrak

« Moi j’ai un problème avec une certaine personne (Ali Zarrak). Je ne m’en cache pas. Je suis coach et je ne peux pas accepter que cette personne-là choisisse mes remplaçants. A un moment, ça clashe. Tout est cloisonné. La Pro 1 ne peut pas venir en Pro 2 sans passer par cette personne, et moi je ne peux pas aller voir la Pro 1 sans passer par lui. Excusez-moi, mais je ne dois avoir besoin de personne pour aller voir un entraîneur. (...) Ça ne peut plus durer », a confié Papin dans les colonnes de la Provence.

Longoria tranche dans le vif

Et à en croire les dernières indiscrétions de la Provence, Pablo Longoria a rapidement tranché. Jean-Pierre Papin va rester à son poste d’entraîneur de la réserve, tandis qu’Ali Zarrak lui, n’aura plus de pouvoir dans le groupe. Ce dernier va désormais s’occuper sur trois aspects : l’étude des clubs européens sur les modalités de fonctionnement avec les équipes réserve, le scouting et le mercato.