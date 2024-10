L’OM l’a lâché, maintenant il vaut plus de 70M€ !

Axel Cornic

Très actif sur le mercato, Pablo Longoria a souvent bouclé des prêts ces dernières années sans finalement garder le joueur au terme de la saison. C’est le cas de Nuno Tavares, passé par l’Olympique de Marseille lors de la saison 2022/2023 et qui est l’une des grandes révélations de la saison en Serie A.

A chaque fenêtre de transferts, l’OM nous a surpris avec des gros changement d’effectif. On en a vu donc des joueurs passer par Marseille et si certains ont su saisir leur chance, d’autres se sont révélés être des flops.

Grosse déception avec Nuno Tavares ?

Après des débuts tonitruants, Nuno Tavares a notamment intégré ce club fermé des échecs marseillais sur le mercato. Il n’avait d’ailleurs fait qu’une seule saison à l’OM et d’ailleurs personne ne semblait vraiment triste de le voir partir. Mais désormais, le Portugais cartonne en Serie A, où il a été prêté à la Lazio par son club d’Arsenal.

« Je ne le vend même pas pour 70M€ ! »

Et de l’autre côté des alpes on crie carrément au génie, puisque la Lazio pourra le garder au terme de son prêt grâce à une option d’achat fixée à 5M€. Forcément, on se frotte les mains. « Je ne le vend même pas pour 70M€ ! On a battu une concurrence immense pour l’avoir » a déclaré le président laziale Claudio Lotito, dans les colonnes de Il Messaggero. « Toute façon je l’ai dit, je ne veux plus de grands noms, je veux des guerriers ».