Succession de Mbappé : Ce joueur est intouchable, le PSG peut enrager

Le PSG et Manchester City seraient passés à l'action pour tenter de finaliser le transfert de Rodrygo. Toutefois, l'attaquant du Real Madrid refuserait de changer de club lors de ce mercato estival. De son côté, le club emmené par Carlo Ancelotti considérerait Rodrygo, son numéro 11, comme un joueur intouchable.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Rodrygo veut rester au Real Madrid

Pour assurer la succession de Kylian Mbappé, le PSG aurait inscrit le nom de Rodrygo sur ses tablettes, comme révélé par Ok Diario. Toutefois, le club de la capitale doit se frotter à Manchester City sur ce dossier. A en croire le média espagnol, le PSG et l'écurie mancunienne se sont activées pour boucler le transfert de Rodrygo. Toutefois, l'attaquant du Real Madrid ne compterait en aucun cas prendre le large lors de ce mercato estival.

Le Real Madrid ne veut pas lâcher Rodygo

D'après les indiscrétions d'Ok Diario, Rodrygo fermerait totalement la porte à un départ du Real Madrid. D'ailleurs, son entourage a affirmé qu'il refusera toute offre de transfert cet été. « Si une offre de Manchester City arrive, nous ne l'écouterons pas. Nous sommes dans le meilleur projet sportif et nous voulons faire partie de cette grande équipe ». De son côté, le Real Madrid ne veut pas se séparer de Rodrygo non plus. En effet, la Maison-Blanche considère son numéro 11 comme un joueur intouchable. A en croire le média ibérique, Rodrygo est une valeur sûre merengue et un joueur clé pour Carlo Ancelotti. Ainsi, aucun membre du Real Madrid ne souhaite que cela change. Le PSG doit donc aller voir ailleurs pour remplacer Kylian Mbappé, son ancienne star et numéro 7