Mercato - PSG : Un transfert annonce dans «quelques jours» !

Après avoir bouclé trois transferts, le PSG espère bien poursuivre sur sa lancée dans les prochains jours sur le mercato. Et cela tombe bien puisque l'un des dossiers les plus chauds jusque-là concerne Désiré Doué. Et alors que le tournoi olympique de football vient de prendre fin, le joueur du Stade Rennais, médaillé d'argent à Paris, annonce qu'il va prendre une décision dans les prochains jours.

Discret depuis le début du mercato, le PSG a toutefois accéléré ces derniers jours pour boucler coup sur coup les transferts de Joao Neves et Willian Pacho qui débarquent respectivement depuis Benfica et l'Eintracht Francfort. Désormais lancé, le club parisien ne veut pas s'arrêter en si bon chemin, et l'une des priorités est de recruter Désiré Doué. Un dossier qui a traîné et alors que le joueur du Stade Rennais était concerné par le Jeux Olympiques, il va désormais pouvoir se concentrer sur son avenir comme il l'a confié.

Doué va annoncer sa décision dans «quelques jours»

« Ce mois a été très chargé en émotion et en concentration. J’ai eu beaucoup de matches à jouer. Les Jeux Olympiques ça prend vraiment beaucoup la tête et j’étais focalisé sur ça. J’ai des personnes qui travaillent autour de moi et qui me permettent d’être complètement concentré sur le football. Maintenant oui, les JO sont finis, et je pense que j’aurais une décision à prendre sur mon avenir. Je prendrai dans quelques jours », assure le médaillé d'argent olympique dans des propos accordé à France Bleu en zone mixte.

Une bataille avec le Bayern ?

Reste désormais à savoir quelle sera sa décision. Cela semble se jouer entre deux clubs, à savoir le PSG et le Bayern Munich où il pourrait rejoindre son compère Michael Olise avec lequel il a atteint la finale de JO de Paris et qui a signé en Bavière cet été. Le PSG ferait le forcing en coulisses pour prendre l'avantage face au Bayern. Quoi qu'il en soit, la réponse est désormais imminente.