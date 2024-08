L'OM va se faire piéger pour ce transfert ?

Amadou Diawara

Alors qu'il n'entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi, Emran Soglo serait poussé vers la sortie par la direction de l'OM. D'ailleurs, le crack de 19 ans aurait été envoyé en réserve en début de semaine. Alertées par la situation d'Emran Soglo, plusieurs écuries européennes aimeraient le recruter librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin 2025.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec l'OM, Emran Soglo s'imaginait devenir la doublure de Quentin Merlin la saison prochaine d'après La Provence. Toutefois, Roberto De Zerbi ne compterait pas lui offrir un tel statut, bien au contraire.

Soglo a la cote sur le marché

Selon les informations de La Provence, Roberto De Zerbi ne compterait pas sur Emran Soglo pour la saison prochaine. Ainsi, un départ cet été serait plus que jamais envisagé pour le latéral gauche de 19 ans. D'autant qu'Emran Soglo est engagé jusqu'au 30 juin 2025.

Un transfert à 0€ en 2025 ?

Alertées par la situation d'Emran Soglo, plusieurs écuries voudraient boucler son transfert. Toutefois, elles attendraient le mois de janvier pour passer à l'action, et ce, pour finaliser un signature à 0€ lors de l'été 2025. Alors qu'Emran Soglo est en fin de contrat dans un an, ces clubs compteraient lui proposer un bail anticipé, avant de l'accueillir librement et gratuitement.