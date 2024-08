Mercato - PSG : Coup de théâtre à 20M€ pour un joueur de Thierry Henry ?

Axel Cornic

A l’étranger, on annonce plusieurs grands noms dans le viseur du Paris Saint-Germain pour ce mercato estival, mais la solution pourrait également venir de Ligue 1. Selon nos informations, le club parisien garde un œil sur la situation de Rayan Cherki, dont le contrat avec l’Olympique Lyonnais se termine dans un an et qui est clairement en instance de départ.

Annoncé depuis plusieurs années comme le nouveau grand talent de la formation lyonnaise, Rayan Cherki a du mal à s’affirmer au plus haut niveau. Ainsi, nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’au sein de l’OL on pense clairement à se séparer de lui, surtout après l’échec des négociations autour d’une prolongation de contrat. Plusieurs clubs seraient sur le coup et c’est le cas du PSG, où Luis Campos apprécie énormément son profil.

« Cherki va certainement partir »

Si certains avaient encore des doutes sur l’avenir de Rayan Cherki, ils ont été totalement balayés tout récemment par David Friio. « On a discuté avec lui sur le début de l’été et nous cherchons à trouver une solution. Il va certainement partir. Je ne sais pas ce qu’il y a de mieux » avait expliqué le directeur sportif de l’OL, pour Le Progrès. « L’étranger ou le PSG ? je crois qu’il faut que tout le monde soit gagnant. C’est un enfant du club, il a donné beaucoup depuis qu’il est formé ici, mais il y a des moments dans une carrière où on doit aller voir autre chose. Le club qui l’accueillera en tirera tous les bénéfices ».

Duel entre le PSG et la Lazio ?

Le PSG a sans aucun doute observé de près ses prestations aux Jeux Olympiques de Paris 2024 sous les ordres de Thierry Henry, mais d’autres clubs auraient fait de même ! D’après les informations de TMW, cela serait notamment le cas de la Lazio, avec l’OL qui réclamerait toutefois près de 20M€ pour laisser filer Rayan Cherki à moins d’un an de la fin de son contrat. Le club romain cherche des renforts offensifs et le Français serait la grande priorité, même si d’autres pistes sont étudiées comme celles menant à Vitor Roque du FC Barcelone ou encore à Jobe Bellingham, petit frère du prodige du Real Madrid qui évolue actuellement à Sunderland.