OM : Les plus grosses ventes de l'histoire du club

Lancé dans un mercato estival tonitruant, l'OM est en train de passer un été record. Le club français enchaîne les conquêtes et peut profiter des départs de certains de ses joueurs, à l'image de Pierre-Emerick Aubameyang, parti pour l'Arabie saoudite. Les dirigeants marseillais, en plein chantier à l'amorce d'une nouvelle saison, veulent éviter un nouvel exercice difficile. Grâce à l'argent amassé pour les départs de Vitinha ou d'Iliman Ndiaye entre autres, l'OM peut rêver en grand. Mais ce ne sont pas les plus grosses ventes de l'histoire du club.

Cet été, l'OM réalise un record de ventes en termes de sommes récupérées. Le mercato se passe à merveille et le club peut de nouveau prétendre jouer l'un des premiers rôles en Ligue 1 la saison prochaine. Cet argent amassé permet également d'avoir de meilleures ambitions sur le mercato et dans l'histoire, le club a parfois eu cette opportunité. Retour sur les plus grosses ventes du club.

Batshuayi, une magnifique offrande

Titulaire indiscutable à l'OM, Michy Batshuayi a porté les couleurs marseillaises entre 2014 et 2016. L'international belge a ensuite pris la direction de Chelsea où la concurrence fut très rude mais le transfert a permis de valider la plus grosse vente de l'histoire de Marseille : 39M€. Depuis des années, l'attaquant de 30 ans connaît un parcours beaucoup plus compliqué…

Des têtes d'affiche

Derrière le Belge, les deux plus belles ventes de l'OM sont des légendes du football. Lors de la saison 2003-2004, Didier Drogba explose au plus haut niveau en inscrivant 32 buts en 55 matches avec le club. L'Ivoirien est convoité partout et finira par rejoindre Chelsea, où sa légende s'écrira un peu plus. A cette époque, la somme de 38,5M€ pour ce transfert est une vraie aubaine. Franck Ribéry a également rempli les caisses de l'OM lors de son départ vers le Bayern Munich en 2008 : 30M€ pour son transfert. Derrière, on trouve des joueurs comme Frank Anguissa, Renan Lodi, parti en Arabie saoudite l'an dernier. Iliman Ndiaye et Vitinha, joueurs partis cet été, font partie du top 10.