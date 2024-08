Mercato : Un nouveau boss débarque au PSG ? Il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le mercato bat son plein, Jorge Mendes tente de placer ses pions au sein du PSG. Encore cet été, l'agent a placé l'un de ses clients, Joao Neves, à Paris. Le Portugais est omniprésent, à tel point que certains se demandent s'il pourrait prendre le contrôle de la formation française. Président du syndicat des agents, Stéphane Canard a réagi.

Après Vitinha, Zaïre-Emery, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola, Manuel Ugarte, Marco Asensio, Danilo Pereira, un nouveau membre de l’écurie Jorge Mendes a signé au PSG. Ces derniers jours, Joao Neves s’est engagé avec le club parisien. Pour Paulo Tavares, cette arrivée n’est pas une surprise. « Le PSG est devenu un des clubs avec qui Jorge Mendes travaille beaucoup » a confié le conseiller sportif. Mais Jorge Mendes pourrait-il prendre la place de Luis Campos, actuellement à la tête du recrutement au PSG ?

Jusqu’où ira Mendes ?

Pour Stéphane Canard, ce n’est pas le genre de Jorge Mendes. « Ça serait contre-productif de s'immiscer dans un rôle qui n'est pas le sien d'un président ou entraîneur de fait. Je ne le vois pas aller vers ça. Il ne force personne à faire jouer ses joueurs, il ne veut pas s'immiscer dans la composition de l'équipe ou créer des problèmes, confirme Paul Tavares. Par exemple, Renato Sanches est un produit de Jorge depuis Benfica. Il n'a jamais fonctionné à Paris : Jorge n'a jamais poussé » a confié le président du syndicat des agents.

Mendes devrait rester à sa place

Stéphane Canard poursuit. « Il ne le fait pas à Benfica, il ne le fait pas au Sporting, il ne le fait pas à Braga. Il pourrait le faire aux Wolves, et on m'a dit qu'il ne s'en mêlait pas. Pourtant, il est les mains, les pieds et la tête là-bas. On pourrait dire que c'est plus son club que celui des propriétaires chinois. A Monaco, Leonardo Jardim n'a jamais eu de consignes de Jorge. Un agent a vraiment une influence quand il met son coach,. Mais ça ne marche que quand les coachs ne sont encore personne. Quand tu mets Guardiola, ou Mourinho, à un moment donné les mecs deviennent psychopathes et tu ne peux plus les contrôler » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Eurosport.