Mercato : Parisien, il ne pouvait pas refuser l’OM !

Arnaud De Kanel

Georges-Kevin Nkoudou a rejoint l’Olympique de Marseille en 2015, après avoir fait ses armes au FC Nantes. Cependant, son aventure marseillaise n’aura duré qu’une saison avant qu’il ne s’envole pour Tottenham l'année suivante. Ce que l’on sait moins, c’est que l’international camerounais aurait pu poser ses valises sur la Canebière un an plus tôt. En effet, l'attaquant originaire de la région parisienne ne voulait que l'OM.

Marquée par le départ inattendu de Marcelo Bielsa et l'arrivée de Michel sur le banc, la saison 2015-2016 reste un mauvais souvenir pour l'OM. Cependant, au milieu de cette période difficile, Georges-Kevin Nkoudou a été l'une des rares lueurs d'espoir. L'ailier marseillais avait su tirer son épingle du jeu en inscrivant 10 buts et en délivrant 5 passes décisives toutes compétitions confondues, devenant ainsi l'un des rares motifs de satisfaction dans une saison morose. Le natif de Versailles aurait d'ailleurs pu rejoindre l'OM un an plus tôt.

«Je savais déjà que j’allais aller à l’OM»

« Je devais signer à Marseille l'année d'avant, mais ça, personne ne le sait. J’ai rencontré Vincent Labrune avec mon entourage et tout, mais personne ne le sait et ça ne s’est pas fait. Du coup je suis resté au FC Nantes et je savais déjà que j’allais aller à l’OM », a déclaré Georges-Kevin Nkoudou dans un entretien accordé au Club des 5. Parisien dans l'âme, il avait d'ailleurs préféré s'engager à l'OM plutôt qu'à Lille.

«Impossible de dire non à l'OM, même en tant que Parisien»

« C'était soit Marseille, soit Lille, mais c'est impossible de dire non à l'OM, même en tant que Parisien. Quand j'arrive là-bas, je me sens prêt à m'imposer, même s'il y a des joueurs comme Thauvin et Alessandrini. Il y a quand même une hiérarchie à respecter, mais dans ma tête, je sais que si j’ai ma chance, je vais la prendre et je vais plus bouger. C’est exactement ce qu’il s’est passé », a révélé l'ancien attaquant de l'OM.