OM : La nouvelle recrue fait disjoncter Bielsa !

Arnaud De Kanel

L’OM a déjà enregistré les signatures de deux joueurs avec Lilian Brassier et Ismaël Koné. Si l’ancien brestois est à l’entraînement avec ses nouveaux partenaires, le milieu de terrain canadien lui n’est pas encore arrivé à Marseille, puisqu’il disputait la Copa America avec le Canada. Il s’est d’ailleurs distingué en inscrivant un très joli but, qui a provoqué la colère de Marcelo Bielsa.

Le 3 juillet, l’OM annonçait les signatures de Lilan Brassier et d’Ismaël Koné. Il s’agit là des deux premières recrues de l’ère Roberto De Zerbi à Marseille, et elles suscitent beaucoup d’attente. « Salut la team c’est Ismaël, ça y est c’est fait, je suis olympien ! Bon comme vous le savez, je suis encore aux Etats-Unis en train de disputer un quart de finale de la Copa America. Mais sachez que je suis très heureux, j’ai hâte de vous voir, j’ai hâte de voir le stade, je vous dis à très bientôt. Allez l’OM ! », avait notamment confié Koné deux jours après l’annonce de sa signature. Alors qu'il vient de signer à l'OM, le milieu de terrain canadien a déjà fait parler de lui ces dernières heures.

Quelle inspiration sensationnelle du canadien et nouveau joueur de l'OM Ismaël Koné ! Le milieu de terrain permet au Canada d'égaliser face à l'Uruguay (1-1). Suivez la rencontre sur L'Equipe live foot : https://t.co/qDzzXZ0C1Z#lequipeFOOT #CopaAmerica pic.twitter.com/yFcFI46wzg — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 14, 2024

Le but splendide de Koné qui fait enrager Bielsa

Dans la nuit de samedi à dimanche, le nouveau joueur de l’OM disputait la petite finale de la Copa America. Son équipe, le Canada, était opposée à l’Uruguay d’un certain Marcelo Bielsa. Ismaël Koné était titulaire et il a égalisé grâce à une inspiration fantastique. Mécontent d’avoir concédé un but, Bielsa était furieux sur son banc.

La folle soirée de Koné

Ismaël Koné a ensuite été impliqué sur le second but canadien, puisque Jonathan David a parfaitement suivi sa frappe repoussée par le portier uruguayen. Le match s’est fini aux tirs au but, et le nouveau protégé de Roberto De Zerbi a manqué sa tentative. La victoire est donc revenue à l'Uruguay. Il va désormais prendre quelques jours de congés avant de lancer son aventure à l’OM.