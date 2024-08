Transfert historique à 45M€ au PSG, il sort du silence

Axel Cornic

Après Matvey Safonov et João Neves, le Paris Saint-Germain a officialisé la troisième recrue de l’été avec Willian Pacho, arrivé en provenance de Francfort pour une indemnité de 45M€. A 22 ans il est considéré comme l’un des talents à suivre et il semble bien décidé à s'affirmer au plus haut niveau avec son tout nouveau club.

Et de trois ! Alors qu’il a fallu attendre plus d’un mois et demi entre la première et la deuxième recrue de l’été, tout est allé très vite pour Willian Pacho. Ce dernier est le renfort tant recherché par le PSG pour sa défense, après l’échec avec Leny Yoro du LOSC, qui a finalement filé à Manchester United.

Pacho, premier Equatorien du PSG

Sur le site officiel du club parisien, il s’est exprimé au sujet de son transfert... qui marque déjà l’histoire ! « Je suis le premier joueur équatorien du PSG ? En Équateur, les gens aiment le football à fond. Ils le vivent avec passion » a déclaré Willian Pacho, qi va faire beaucoup de bien au PSG avec la grave blessure de Lucas Hernandez et les doutes autour de Presnel Kimpembe.

« Ils seront très heureux de savoir que je vais jouer au Paris Saint-Germain ! »

« Ils sont très heureux de voir des joueurs du pays évoluer en Europe. Ils seront très heureux de savoir que je vais jouer au Paris Saint-Germain ! Ils seront tous supporters du club à 100% ! » assuré Willian Pacho, dont l’ascension depuis son arrivée en Europe en 2020 a impressionné tout le monde et qui a bien l’intention de continuer sur sa lancée avec le PSG.