Mercato : Le RC Lens boucle un transfert, bonne nouvelle pour l'OM ?

Le mercato continue d’être animé en Ligue 1. Une arrivée pourrait appeler à un départ au RC Lens puisque tout serait presque bouclé entre le club du Nord et la Fiorentina pour l’attaquant M’Bala Nzola. Cette arrivée devrait donc peut-être conduire au départ d’Elye Wahi, pisté par l’Olympique de Marseille.

Si l’OM a recruté sept joueurs cet été, un seul a une vocation offensive : Mason Greenwood. L’international anglais n’est en revanche pas un numéro 9 et l’OM a activé trois pistes : Eddie Nketiah, Youssoufa Moukoko et Elye Wahi. Et pour l'un d'entre eux, l'avenir s'éclaircit.

Le RC Lens boucle l’arrivée d’un attaquant !

Ce vendredi, Foot Mercato révèle que le RC Lens aurait quasiment tout finalisé concernant l’arrivée de l’attaquant de la Fiorentina, M’Bala Nzola. L’attaquant angolais arriverait dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat de 9M€. L'international angolais a passé sa visite médicale ce vendredi. La signature du contrat devrait intervenir dans les prochaines heures.

Elye Wahi sur le départ ?

L’arrivée de l’attaquant de la Fiorentina pourrait avoir un impact sur Elye Wahi. L’international espoir français est suivi de près par l’OM et il ne faut pas exclure son départ. Wahi serait d’ailleurs très intéressé à l’idée de porter les couleurs marseillaises la saison prochaine. Les prochaines heures pourraient être décisives.