Real Madrid : Coup de théâtre après le transfert de Mbappé

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Avec l'arrivée de la star française de 25 ans, Rodrygo aurait pu perdre sa place de titulaire au Santiago Bernabeu et décider de claquer la porte pour emmagasiner davantage de temps de jeu. Toutefois, Carlo Ancelotti devrait changer de tactique pour que son attaquant brésilien puisse conserver sa place dans son 11 de départ.

A l'issue de sa septième saison avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de prendre le large. En fin de contrat le 30 juin 2024, l'attaquant de 25 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Un transfert qui aurait pu causer la perte de Rodrygo.

Rodrygo veut rester au Real Madrid

Avec l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, Rodrygo aurait pu perdre sa place de titulaire. Et pour continuer à jouer régulièrement, le Brésilien aurait pu être contraint de changer de club cet été. Mais heureusement pour Rodrygo, Carlo Ancelotti aurait tout prévu pour qu'il puisse poursuivre son épanouissement à la Maison-Blanche.

Rodrygo sera titulaire avec Mbappé et Vinicius Jr

Selon les informations d'AS, Manchester City voudrait boucler la signature de Rodrygo lors de ce mercato estival. Toutefois, les Citizens de Pep Guardiola n'auraient pas bougé leurs pions sur ce dossier, et ce, parce que le joueur refuserait catégoriquement de quitter le Real Madrid. Même si l'entraineur de Manchester City l'appelle en personne, Rodrygo n'envisagerait en aucun cas de change de club cet été. Comme l'a indiqué le média espagnol, le joueur de 23 ans est heureux à la Maison-Blanche, et il sait qu'il bénéficie de la confiance de Carlo Ancelotti. D'ailleurs, le coach du Real Madrid aurait prévu de faire jouer son équipe en 4-3-3 la saison prochaine. De cette manière, il pourra aligner à la fois Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Rodrygo. Pour rappel, le club merengue évoluait en 4-4-2 lors de l'exercice 2023-2024.