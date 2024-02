Real Madrid : Un joueur va rater Kylian Mbappé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Courtisé en Premier League, Kylian Mbappé devrait prendre le chemin du Real Madrid une fois son contrat avec le PSG expiré, lui permettant de retrouver Vinicius Jr, Jude Bellingham ou encore Aurélien Tchouameni chez les Merengue. Lucas Vázquez n’est pas certain en revanche de pouvoir côtoyer l’international tricolore, l’Espagnol étant bientôt libre.

Le feuilleton Mbappé va connaître son épilogue dans les prochains mois. Alors qu’il a déjà informé Nasser Al-Khelaïfi de son départ en fin de saison, l’attaquant du PSG devrait s’engager en faveur du Real Madrid, et ce malgré l’intérêt de Liverpool ou encore Manchester United comme vous l’a indiqué le10sport.com. Un dossier qui n’échappe évidemment pas aux joueurs du Real Madrid comme l’a reconnu Lucas Vázquez dimanche. « Nous entendons beaucoup parler de ce qui se passe dans la presse. Évidemment, nous ne sommes pas isolés et nous verrons ce qui se passera. Pour le moment, c'est un joueur du PSG », a répondu l’Espagnol avec le sourire.

Avenir incertain pour Lucas Vázquez

Si l’arrivée de Kylian Mbappé à la Casa Blanca fait peu de doute désormais, l’avenir de Lucas Vázquez est en revanche incertain, son contrat expirant en juin. Le joueur de 32 ans a disputé 26 rencontres cette saison toutes compétitions confondues, avec 1 but et 4 passes décisives au compteur. Également interrogé sur sa situation dimanche en marge du match contre Séville (1-0), Lucas Vázquez a laissé planer le doute.

« Il n'y a pas de nouvelles »