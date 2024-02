PSG : Un transfert surprise prend forme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le mercato du PSG s'annonce très chaud à la suite du départ de Kylian Mbappé. Plusieurs secteurs de jeu devraient être renforcés, notamment celui de gardien de but. En fin de contrat, Keylor Navas va probablement partir, et pour le remplacer, le club de la capitale s'activerait bien pour Gregor Kobel. Et l'intérêt serait réciproque.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG s'apprête à vivre un mercato très mouvementé qui devrait voir plusieurs joueurs débarquer, dans tous les secteurs de jeu. De premiers commencent à circuler à tous les postes, y compris celui de gardien de but.

Le PSG s'intéresse à Kobel...

Il faut dire que le contrat de Keylor Navas s'achève en juin prochain et il ne sera pas conservé par le PSG qui cherche donc un nouveau portier. Dans cette optique, L'EQUIPE révélait récemment que le club de la capitale s'intéressait à Gregor Kobel, sous contrat jusqu'en 2028 avec le Borussia Dortmund. Une information confirmée par Sky Allemagne .

... qui est très chaud pour signer à Paris

Le média allemand ajoute même que Gregor Kobel serait très intéressé par un transfert au PSG. Reste désormais à savoir quel rôle serait réservé au portier suisse, et s'il débarque dans la peau de la doublure de Gianluigi Donnarumma ou pour remplacer l'international italien.