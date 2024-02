Une star va accompagner Mbappé, ça part au clash

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En marge de la signature très attendue de Kylian Mbappé, le Real Madrid travaille également pour boucler le transfert d'Alphonso Davies et serait même déjà d'accord avec le joueur du Bayern Munich. Une situation qui des conséquences sur l'implication du Canadien avec son club actuel ce qui agace Stefan Effenberg, légende bavaroise.

Le Real Madrid pourrait une nouvelle fois vivre un été assez incroyable. Et pour cause, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de la saison et devrait bien s'engager avec le club merengue . Mais l'attaquant français ne devrait pas être la seule recrue majeure dans la Casa Blanca .

PSG : Mbappé craque en plein match, la révolution est lancée https://t.co/j4Q6ZnVX1E pic.twitter.com/EI7BTNHzGU — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

Alaba avec Mbappé au Real ?

En effet, le Real Madrid fait le forcing depuis plusieurs semaines afin d'obtenir la signature d'Alphonso Davies, dont le contrat au Bayern Munich s'achève en juin 2025. D'après MARCA et The Athletic , le latéral gauche serait même déjà d'accord avec le club merengue. Et cela se ressentirait dans ses prestations au Bayern, ce qui agace Stefan Effenberg.

«Il n'est plus au Bayern avec son cœur»