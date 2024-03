PSG, OM… Il annonce le club parfait pour Zidane

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Absent des terrains depuis mai 2021 et son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane est à la recherche du projet idéal pour reprendre du service. Aux dernières nouvelles, INEOS, co-propriétaire de Manchester United voudrait lui proposer la succession d'Erik Ten Hag. Une piste validée par Loïc Tanzi, journaliste pour le quotidien L'Equipe.

Ils sont beaucoup à rêver de Zinédine Zidane, dont l'absence prolongée commence à interpelle. Selon Foot Mercato , une partie des dirigeants de Manchester United souhaiterait miser sur lui en cas de départ d'Erik Ten Hag. Ce serait notamment la volonté d'INEOS, qui vient tout juste de rentrer dans le capital du club anglais. Selon le journaliste de L'Equipe Loïc Tanzi, le club anglais pourrait représenter pour Zidane une incroyable opportunité de relancer sa carrière.

« C’est le meilleur poste »

« Pour moi, à part la Juventus et le Real, c’est le club en Europe qui lui permet de reconstruire et de repartir de zéro. Et c’est ce qu’il veut. Liverpool n’a toujours pas de directeur sportif, il n’y a pas de structure qui est établie pour la saison prochaine. Alors qu’à Manchester, au-dessus de Zidane c’est très clair. Et s’il arrive derrière, il aura les pleins pouvoirs pour construire l’équipe. A part les Bleus, c’est le meilleur poste. Mais attention, je ne pense pas qu’Ineos prenne toutes les décisions sur le plan sportif » a confié le journaliste sur le plateau de L'Equipe de Greg.

