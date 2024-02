Un proche du Qatar va boucler le retour de Zidane ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Co-propriétaire de Manchester United depuis quelques jours, Sir Jim Ratcliffe voit grand pour le club anglais. Pour remplacer Erik Ten Hag sur le banc la saison prochaine, le patron d'INEOS rêverait de Zinédine Zidane. Ancien directeur général délégué du PSG, Jean-Claude Blanc pourrait bien jouer les entremetteurs dans ce dossier.

Présent en Italie pour assister au lancement du documentaire sur Marcello Lippi, Zinédine Zidane a accepté de répondre aux questions du journaliste Gianluca Di Marzio. L'une des interrogations concernait évidemment son retour en tant qu'entraîneur. « Un avenir en Italie ? Pourquoi pas. Tout peut arriver. En ce moment je fais autre chose, mais je suis sûr que je serai de retour sur le banc, j'aimerais bien » a confié l'ancien joueur de la Juventus au micro de Sky Sports . Mais un autre cador européen rêverait de l'attirer dans ses filets.

INEOS rêve de Zidane

Selon les informations de Foot Mercato, INEOS, qui vient d'acquérir 27,7% de Manchester United, voudrait mettre la main sur Zinédine Zidane pour remplacer Erik Ten Hag sur le banc. Contrairement aux années précédentes, le club anglais a un atout dans sa manche : Jean-Claude Blanc. Ancien directeur général du PSG et homme de l'ombre d'INEOS, il pourrait tenter de convaincre son compatriote. Mais Blanc va devoir choisir les bons arguments car Zidane avait déjà évoqué sa réticence à rejoindre la Premier League.

Zidane avait vendu la mèche ?