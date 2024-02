Zidane : L’annonce de Guardiola qui n’arrange rien !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre depuis 2021, Zinedine Zidane attend la bonne opportunité pour reprendre du service. Le Bayern Munich est notamment à ses trousses, mais Xabi Alonso lui ferait de l’ombre sur la short-list bavaroise. Pep Guardiola est quant à lui sous le charme du technicien du Bayer Leverkusen, également cité à Liverpool.

Le départ de Thomas Tuchel en fin de saison étant acté, le Bayern Munich est déjà en quête d’un remplaçant et étudie plusieurs pistes, dont celle menant à Zinedine Zidane. L’ancien entraîneur du Real Madrid est libre depuis la fin de son aventure à la Casa Blanca en 2021 et a réaffirmé lundi qu’il souhaitait reprendre du service. Au Bayern Munich ? Zidane n’est en tout cas pas le seul candidat en lice pour le poste, Xabi Alonso étant logiquement sur la short-list après son incroyable saison au Bayer Leverkusen.



Zidane trop «léger» pour un grand club étranger ? https://t.co/gQbdOrHlD4 pic.twitter.com/PxIP8nCmTz — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

Guardiola est impressionné par Xabi Alonso

Premier de Bundesliga avec huit points d’avance sur le dauphin bavarois, le Bayer impressionne et Xabi Alonso y est pour beaucoup. De quoi séduire justement les dirigeants du Bayern, confortés dans leur idée par Pep Guardiola, dithyrambique au moment d’évoquer son ancien joueur reconverti technicien. « Wow ! », a réagi l’entraîneur de Manchester City au moment d’être interrogé sur Xabi Alonso, rappelant son bilan : « C'est la seule équipe du football moderne à être invaincue toutes compétitions confondues. C'est la seule équipe du football moderne qui est invaincue dans toutes les compétitions et qui se bat de cette manière avec le Bayern Munich ».

« La façon dont ils jouent... »