Mercato : Les 5 cracks que le PSG doit absolument recruter !

Benjamin Labrousse

Depuis l’été 2023, le PSG a affirmé sa volonté de miser sur des jeunes joueurs prometteurs (Beraldo, Moscardo, Lee, Ugarte, Ramos, ou encore Barcola). Si le prochain mercato estival pourrait notamment être marqué par le recrutement de Leny Yoro (18 ans, LOSC), le 10sport vous propose de découvrir 5 cracks qui pourraient être intéressants à signer pour les Rouge et Bleu.

Le PSG a mis en place une véritable révolution. Désormais, fini les stars aux salaires démentiels à Paris. Le club de la capitale souhaite mettre en place un projet d’avenir, mêlant à la fois joueurs confirmés et jeunes pépites. Lors du dernier mercato estival, le PSG avait d’ailleurs bouclé plusieurs deals en adéquation avec cette nouvelle politique sportive. Même son de cloche pour cet hiver avec le recrutement de deux jeunes Brésiliens : Lucas Beraldo (20 ans) et Gabriel Moscardo (18 ans, rejoindra le club cet été). Si le PSG vise désormais des gros talents sur le marché des transferts, voici 5 cracks qui pourraient tout à fait convenir aux nouvelles attentes parisiennes sur le mercato.

1) Leny Yoro (18 ans, LOSC)

Forcément, Leny Yoro est un nom déjà connu pour cet été côté parisien. Le défenseur central de 18 ans réalise un exercice 2023-2024 particulièrement prometteur avec le LOSC, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG s’est intéressé au numéro 15 cet hiver. Toutefois, le club parisien a été freiné par les exigences titanesques (90M€) des Dogues pour lâcher Leny Yoro en plein cours de saison. Néanmoins, nous vous révélions en exclusivité que le PSG avait déjà pris rendez-vous pour cet été concernant un transfert du prometteur défenseur français, en fin de contrat en juin 2025 à Lille.



Le potentiel recrutement de Leny Yoro cet été apparaît comme une évidence pour le PSG, qui obtiendrait ainsi l’un des plus grands talents européens actuel au poste de défenseur central. Néanmoins, plusieurs cadors européens comme le Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Manchester City, et le Bayern Munich s’intéressent à Yoro, ce qui ne facilite pas l’opération pour le PSG… Interrogé par le10sport.com , Guillaume Tabbara, journaliste pour Canal + et grand suiveur du LOSC, estime que la meilleure destination pour Leny Yoro en cas de départ serait le PSG : « En cas de départ, la meilleure option, c’est le PSG. Il ne faut pas oublier qu’il est né en région parisienne (Saint-Maurice, Val-de-Marne). Rester en France, dans un championnat où il a déjà performé, ça serait top pour lui » .

Paris vise une pépite sur le mercato : « La meilleure option c’est le PSG » https://t.co/vLmxhudsmf pic.twitter.com/zXIajSvjAW — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

2 et 3) Gonçalo Inacio et Ousmane Diomandé (22 et 20 ans, Sporting CP)

Ce n’est pas un secret, cet hiver, le PSG a clairement cherché à se renforcer au poste de défenseur central. Si le milieu de terrain parisien pourrait également être remanié, nul doute que la cellule de recrutement parisienne va se pencher sur plusieurs profils défensifs. Alors, pourquoi ne pas regarder du côté d’un club que le conseiller sportif Luis Campos connaît tout particulièrement ? En ce moment, deux défenseurs centraux brillent du côté du Sporting Portugal ! Il s’agit de Gonçalo Inacio, et d’Ousmane Diomandé.



Âgé de 22 ans, Inacio a déjà été lié au PSG par le passé. Évalué à 40M€, le numéro 25 du Sporting a également été annoncé dans le viseur de Chelsea, ou encore du Real Madrid. International Portugais aux 5 sélections, Gonçalo Inacio semble déjà paré pour le haut niveau, lui qui compte déjà 133 matchs en professionnel avec le club lisboète. Pour Ousmane Diomandé, l’ascension aura été express. Arrivé au Sporting en 2023 en provenance de Midtjylland, le défenseur central ivoirien de 20 ans a impressionné tout le monde au Portugal, et ce, avec seulement 13 matchs disputés en championnat lors de la saison 2022-2023. Ousmane Diomandé est déjà évalué à 38M€, et a remporté la dernière Coupe d’Afrique des Nations avec les Éléphants de la Côte d’Ivoire.



« Diomande et Inácio ont une grosse qualité au niveau de la relance, ont une assez bonne vitesse et sont bons dans tout l’aspect défensif » , explique auprès du 10sport.com le compte Sporting CP France , regroupant la communauté du club lisboète sur X (ex Twitter ). « Inácio peut parfois avoir des petits moments d’absence, mais c’est de moins en moins courant. Diomande personne ne l’attendait à ce niveau-là à son arrivée. Peut-être dernièrement faire un peu plus attention à son positionnement parfois » .



Après avoir fait affaire avec le club portugais ces dernières années avec les recrutements notables de Nuno Mendes (2021) ou encore de Manuel Ugarte (2023), le PSG pourrait donc de nouveau se tourner vers des pépites du Sporting, d’autant qu’un transfert cet été est possible pour Gonçalo Inacio et Ousmane Diomandé : « Le club a toujours besoin d’argent. Former des joueurs ou acheter des joueurs bas prix pour les revendre plus chers font partie de la politique du club parce qu'on ne peut pas trop rivaliser autrement » , explique Sporting CP France . « Du coup oui ils pourraient quitter le club cet été, mais le club attendra une somme élevée, sachant que (Viktor) Gyökeres risque de partir et de rapporter gros, donc potentiellement avoir besoin de moins vendre et donc pouvoir demander plus d’argent » .

EXCLU - Mercato : Bernardo Silva au PSG, c’est déjà acté ? https://t.co/GoHphBwxcQ pic.twitter.com/g1FrC0B0tw — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

4) Roony Bardghji (18 ans, FC Copenhague)

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 20 février, le PSG se rapproche d’une signature de Bernardo Silva (Manchester City) cet été. Mais le club parisien pourrait également s’attacher les services de Roony Bardghji, prodige suédois du FC Copenhague, dont le style de jeu ressemble à celui du Portugais. « Il me fait penser à un Bernardo Silva, en moins agile. Il sait tout faire sur son côté droit, il est hyper intelligent » , témoigne Rémi, détenteur du compte Sprøutniksen sur X .



Fin observateur du football nordique, et interrogé par le10sport.com , Rémi décrit le formidable talent de Roony Bardghji, ailier droit de 18 ans né au Koweït : « C’est un joueur qui est extrêmement dribbleur, qui a du flair, et qui sait utiliser sa palette technique pour pouvoir dépasser l’adversaire, et faire la différence dans les derniers mètres. Lui, il a une intelligence de jeu assez rare. Ça donne un joueur extrêmement beau à voir jouer, il est toujours dans cette fluidité dans le jeu qui le caractérise. On peut également louer ses qualités devant le but. Roony c’est un joueur avec une grande détermination » .





S’il est assurément l’un des plus grands talents du championnat danois et qu’il s’est fait remarquer en Ligue des Champions cette saison, Roony Bardghji possède une situation compliquée au FC Copenhague, où le talentueux Suédois n'est que très peu titulaire. « Si la situation continue à se détériorer (à Copenhague ndlr), un transfert cet été ne m’étonnerait pas. Vu le talent du joueur, ça sera forcément un très gros club qui l’aura entre les mains, notamment des clubs anglais (Roony Bardghji avait notamment été lié à Chelsea cet hiver). Les clubs italiens, allemands, espagnols ne feront jamais le poids dans la discussion » , explique Rémi de Sprøutniksen , qui aimerait voir un tel talent en Ligue 1 : « Après si on peut le voir en France au PSG, pourquoi pas, ça serait un rêve de voir un joueur comme ça en Ligue 1, mais c’est presque impossible. Ça sera forcément un club anglais qui aura le dernier mot » .



Actuellement évalué à 8M€ et sous contrat jusqu’en juin 2025 à Copenhague, Roony Bardghji pourrait être un beau coup d’avenir pour le PSG au poste d’ailier droit, et ce malgré la potentielle arrivée de Bernardo Silva l’été prochain. « Son talent tout le monde en est sûr, il va percer, parce que c’est un joueur formidable. Après est ce que le flop peut arriver dans un grand club ? Oui. Mais je sais que le gamin a une grande détermination. Hors terrain, dans les interviews, on remarque que c’est quelqu’un de posé, qui a un très bon environnement au niveau de sa famille » .

5) Désiré Doué (18 ans, Stade Rennais)

Tout comme le poste de défenseur central, nul doute que le PSG va chercher à recruter au milieu de terrain cet été. Et à l’instar de Leny Yoro en défense, Paris pourrait jeter son dévolu sur un autre crack français évoluant en Ligue 1. Ce dimanche, le PSG accueillait le Stade Rennais au Parc des Princes (1-1). Numéro 33 dans le dos, Désiré Doué s’est particulièrement fait remarquer dans l’entrejeu de la formation bretonne. Âgé de 18 ans, le nouveau crack du club ayant vu éclore tant de talents sur ces dernières années, a démarré l'année 2024 sur les chapeaux de roues. Français, doté d’un gros potentiel, et surtout capable d’évoluer à la fois au milieu de terrain mais également sur un côté, Désiré Doué possède le profil adéquat pour le PSG de Luis Enrique.



En revanche, comme pour Leny Yoro, le PSG va devoir se montrer habile dans ce dossier. En effet, plusieurs clubs se sont manifestés pour Désiré Doué. Cet hiver, le Bayer Leverkusen a notamment proposé 20M€ pour recruter le numéro 33. Rennes a rapidement refusé, ne souhaitant pas s’affoler pour un joueur à qui il ne restera toutefois qu’une année de contrat à l’issue de cette saison 2023-2024. Newcastle, mais aussi le Borussia Dortmund et le Real Madrid se sont penchés sur le Français de 18 ans. Reste à savoir si le PSG se laissera tenter par une approche pour Doué, qui n’a jamais aussi bien porté son nom…