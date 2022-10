Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est bouclé pour ce crack de Ligue 1

Publié le 13 octobre 2022 à 23h10

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Déjà focalisé sur le mercato, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, s’intéresse à Désiré Doué, la dernière pépite du Stade Rennais. Eblouissant depuis le début de saison, le joueur formé dans le club breton devrait prolonger jusqu’en 2025 puisqu’un accord total aurait été trouvé entre les différentes parties.

Même si son avenir pourrait s’écrire ailleurs qu’au PSG, Luis Campos planche déjà sur les mercatos à venir. Comme l’a révélé Foot Mercato , le conseiller sportif parisien apprécie grandement le profil de Désiré Doué. A seulement 17 ans, le milieu du Stade Rennais s’est déjà imposé comme un titulaire dans le onze de Bruno Génésio.

Doué met tout le monde d’accord

Buteur en Ligue Europa la semaine dernière, Désiré Doué a enchaîné contre Nantes et continue d’épater tout son monde, dont le PSG. Son entraîneur, Bruno Génésio, est déjà fan de lui : « Il a encore éclaté tout le stade avec ce but qui résume le joueur qu'il est et qu'il peut devenir. C'est maintenant à lui et à tout l'entourage de prendre ça avec beaucoup de recul et de mesure, je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Ça montre qu'il y a un projet pour les jeunes joueurs au Stade Rennais. J'aimerais que ce ne soit pas seulement avec une volonté de briller ici pour aller ailleurs dans six mois ou un an ».

Rennes a bouclé sa prolongation