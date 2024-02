PSG : Mbappé reçoit des coups de fil prestigieux et recale le Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le premier feuilleton Kylian Mbappé avait fait grand bruit en France. Les plus grands dirigeants français avaient discuté avec lui pour le convaincre de prolonger son contrat avec le PSG. Mis sous pression, l'international tricolore avait décidé d'étirer son bail de deux ans. Mais cette année, les coups de fil n'y feront rien.

Kylian Mbappé est décidé. Après mûre réflexion, le joueur de 25 ans a pris la décision de quitter le PSG. Sur de son choix, l'international français l'a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi, mais aussi à ses coéquipiers. Après sept ans de bons et loyaux services, la star devrait prendre la direction du Real Madrid, malgré l'intérêt de deux équipes de Premier League selon les informations exclusives du 10Sport.com. Et contrairement à 2022, les appels de l'émir du Qatar, d'Emmanuel Macron ou encore de Nasser Al-Khelaïfi n'y feront rien.

Macron et Sarkozy ont réussi à le faire changer d'avis

Pourtant, comme le rappelle Relevo ce mardi, la pression mise par les chefs d'Etat en 2022 avait réussi à faire changer d'avis Mbappé. Il faut dire qu'un départ de la star parisienne juste avant la Coupe du monde au Qatar aurait fait tâche. La prolongation de Mbappé cachait aussi un aspect géopolitique selon le média espagnol puisque le joueur sert de pont entre les deux pays, très proches. Après avoir longtemps songé à rejoindre le Real Madrid, le champion du monde 2018 avait donc finalement prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024.

« On a échangé »