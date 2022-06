Mercato - Real Madrid : Thomas Tuchel va chiper un crack à Ancelotti

Foot - Mercato - Real Madrid

Après avoir déjà recruté Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni lors de ce mercato estival, le Real Madrid voudrait encore réaliser certains transferts. A la recherche des talents de demain, la Casa Blanca aurait notamment coché le nom de Gabriel Slonina, 17 ans, gardien de Chicago Fire. Mais aujourd’hui, c’est Chelsea qui tiendrait la corde.

Le Real Madrid a rapidement su oublier l’échec avec Kylian Mbappé. Alors que le Français a finalement prolongé avec le PSG, Florentino Pérez a avancé sur d’autres dossiers pour renforcer l’équipe de Carlo Ancelotti. Et le Real Madrid peut ainsi déjà compter sur les renforts d’Antonio Rüdiger, arrivé libre de Chelsea, et Aurélien Tchouaméni, acheté à Monaco pour 100M€. Mais d’autres noms circulent chez les Merengue, à l’instar de Gabriel Slonina. A 17 ans, le gardien polonais du Chicago Fire en MLS est annoncé comme un grand talent en devenir. Le successeur de Thibaut Courtois ?

Gabriel Slonina deal update. Chelsea are now really close to signing the talented goalkeeper, they are pushing after Real Madrid bid rejected - talks are in progress with Chelsea to get the deal done soon. 🚨🔵 #CFC€10m fee expected by Chicago for 2004-born GK Slonina. pic.twitter.com/N2cUflb5Vx