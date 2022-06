Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, le PSG préparait un sale tour à Pérez pour Tchouaméni

Publié le 12 juin 2022 à 21h45 par Thomas Bourseau

Officiellement devenu un joueur du Real Madrid dans la journée de samedi, Aurélien Tchouaméni aurait pu finir par s’engager au PSG qui, par le biais de Kylian Mbappé et Luis Campos, aurait poussé jusqu’au bout pour parvenir à ses fins avec l’ex-milieu de terrain de l’AS Monaco.

Pendant de longues semaines, le nom d’Aurélien Tchouaméni a été sur toutes les lèvres au sujet de son avenir, que ce soit les médias ou les principaux acteurs de ce dossier. Il y a encore peu, l’international français affirmait ne pas avoir encore pris sa décision, mais dès l’intérêt révélé du Real Madrid, Tchouaméni se serait juré de faire le maximum afin de rejoindre le club merengue où Eduardo Camavinga dévoilait dernièrement l’attendre. Après quelques jours de battement, le Real Madrid a officialisé le transfert d’Aurélien Tchouaméni en provenance de l’AS Monaco. Un échec donc pour le PSG et ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé.

Comunicado Oficial: Tchouaméni. #RealMadrid | #WelcomeTchouaméni — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2022

Kylian Mbappé et Luis Campos n’ont pas lâché Tchouaméni