Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, Pérez rêve de frapper un gros coup avec Haaland !

Publié le 15 février 2021 à 20h30 par B.C.

Impressionnant au Borussia Dortmund, Erling Haaland figure sur les tablettes des plus grands clubs européennes, à l'instar du Real Madrid. En effet, malgré son intérêt pour Kylian Mbappé, Florentino Pérez n’exclurait pas de se positionner sur l’attaquant norvégien, même si cette opération s’annonce délicate.

Malgré les nombreux obstacles financiers sur sa route, le Real Madrid espère se montrer actif lors du prochain mercato estival pour se renforcer. Florentino Pérez est conscient que l’effectif actuel est vieillissant et souhaite injecter du sang neuf, quitte à se séparer de plusieurs joueurs au préalable. Outre les indésirables poussés vers la sortie, à l’instar de Luka Jovic, Gareth Bale ou Dani Ceballos, un cadre pourrait être sacrifié afin de renflouer les caisses. Selon OK Diario , il pourrait s’agir de Raphaël Varane ou Casemiro. De quoi permettre de financer ensuite une grosse opération. La priorité du Real Madrid se nomme pour l’heure Kylian Mbappé, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, mais les Merengue suivent également attentivement les prestations d’Erling Haaland au Borussia Dortmund. Depuis son arrivée en Allemagne, l’attaquant de 20 ans se montre impressionnant avec 39 buts en 41 apparitions sous le maillot jaune. Le candidat idéal pour prendre la succession de Karim Benzema en pointe, et le Real Madrid est bien décidé à tenter sa chance cet été.

Le Real ne lâche pas Haaland

Malgré son intérêt pour Kylian Mbappé, le Real Madrid n’a pas l’intention de tirer un trait sur Erling Haaland comme l’explique ce lundi la Cuatro . Les Merengue n’excluent pas de se positionner sur le Norvégien même s’il semble très compliqué de réunir les deux jeunes phénomènes du football européen le même été. L'opération avec le Borussia Dortmund est a priori plus simple qu'avec le PSG, puisqu’Erling Haaland pourrait quitter le club pour environ 90M€ hors bonus et commissions estimés à 20M€ par le média espagnol. Pour faire baisser la note, le Real Madrid envisagerait d’intégrer Luka Jovic et Mariano Diaz dans les négociations avec le BVB, mais les Allemands semblent davantage avoir besoin de liquidités en raison de la crise du Covid-19 d’après la Cuatro .

