Mercato - Real Madrid : Après Mbappé et Haaland, Perez s'attaque à deux gros chantiers !

Publié le 20 février 2022 à 14h00 par D.M.

A en croire la presse espagnole, le Real Madrid entretient le rêve fou de réunir Kylian Mbappé et Erling Haaland sous le même maillot. Mais les deux joueurs ne devraient pas être les seuls recrues du club merengue.

Ce dimanche, Kylian Mbappé et Erling Haaland font, une nouvelle fois, les gros titres en Espagne. Et pour cause, les deux jeunes stars sont la priorité du Real Madrid pour le prochain mercato estival. Lié au PSG jusqu’en juin prochain, le premier se rapproche de plus en plus de la formation merengue selon les informations exclusives du 10Sport.com. Quant à Erling Haaland (Borussia Dortmund), courtisé aussi par le club parisien selon le 10Sport.com, il aurait conclu un pré-accord avec les responsables du Real Madrid selon les informations de Sport .

Un ailier et un milieu de terrain recherchés cet été