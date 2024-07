Mercato - PSG : Un excellent transfert est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré les tensions entre la France et la Russie sur la scène diplomatique, le PSG est parvenu à réaliser un transfert à Krasnodar. Le portier Matvey Safonov s'est engagé jusqu'en juin 2029 avec le club parisien. Une opération, qui a surpris plus d'un, même en Russie. Mais Magomed Ozdoev, joueur pour le PAOK Thessaloniki s'est montré très enthousisaste.

Ce n'est pas commun, mais le PSG a bouclé un transfert en Russie. Formé au Krasnodar, Matvey Safonov s'est engagé pour une durée de cinq ans avec le club parisien. Le portier n'arrive pas à Paris pour faire de la figuration et a déjà fait savoir qu'il aimerait obtenir une concurrence saine avec Gianluigi Donnarumma. Peu connu en France, Safonov n'est pas un gardien de classe mondiale, mais il pourrait bien se révéler en Ligue 1 comme l'a indiqué son partenaire en sélection Magomed Ozdoev.

Safonov est salué en Russie

« Matvey est un excellent joueur, relativement jeune pour un gardien de but. Il est fiable. Soyons honnêtes : regardez quel type de gardiens de but possèdent les meilleurs clubs. Il n’y a pas de gardiens vraiment fantastiques, comme l’étaient Oliver Kahn et Iker Casillas. Safonov est capable d'être l'acteur principal du PSG. » a confié le joueur du PAOK Thessaloniki lors d'un entretien à Rossiyskaya Gazeta.

Attention danger pour Donnarumma ?