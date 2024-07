Mercato : Le PSG snobé, les coulisses dévoilées

Jean de Teyssière

Pour le moment, le mercato du PSG est assez tranquille. Kylian et Ethan Mbappé ont quitté le club et seul le gardien Matvey Safonov a rejoint les rangs parisiens. En défense centrale, le PSG avait bien envie de signer Riccardo Calafiori, qui s'est révélé à Bologne et avec l'Italie mais il va finalement rejoindre Arsenal au terme de négociations aux détails fous.

L'histoire est belle pour Riccardo Calafiori. Et inattendue. En 2018, lorsqu'il évoluait avec les jeunes de l'AS Rome, il est victime d'un tacle extrêmement violent au niveau du genou. Le genou entier est touché et pessimisme règne autour d'une possible carrière de footballeur professionnel. Calafiori s'accroche et parvient finalement à revenir au plus haut niveau. Sa saison avec Bologne, cinquième de Serie A a été fantastique et de nombreux clubs se sont donc penchés sur son profil.

Le PSG voulait Calafiori

Forcément, lorsqu'un jeune joueur émerge, le PSG jette un œil dessus. C'est le cas de Riccardo Calafiori, 22 ans, défenseur central à Bologne. Sous les ordres de Thiago Motta, l'ancien romain s'est révélé cette saison. Le Bayer Leverkusen, Chelsea, Arsenal, le Real Madrid et le PSG étaient très intéressés par le profil du défenseur italien. Ses prestations remarquées lors de l'Euro 2024 avec la sélection italienne n'ont fait qu'augmenter l'intérêt des plus grands clubs européens.

Une vente qui profite à de nombreux clubs