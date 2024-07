Mercato : Son club «fait peur», l’énorme sortie d’Ethan Mbappé après le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Ethan Mbappé s'est engagé avec le LOSC pour trois saisons alors que son contrat au PSG a pris fin. Comme son grand frère Kylian, le jeune milieu de terrain quitte donc le club parisien et visiblement, il ne regrette pas d'avoir rejoint les Dogues, un club «qui joue beaucoup, qui fait peur».

Jeudi, le LOSC a officialisé la signature d'Ethan Mbappé. « Le LOSC est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Ethan Mbappé (17 ans) avec les Dogues. Le milieu de terrain français a paraphé ce jour un engagement de 3 saisons avec le club lillois », explique le club lillois par le biais d'un communiqué. Comme révélé par le10sport.com, cette piste qui s'était éloignée, s'est réchauffée ces dernières heures. Et Ethan Mbappé a d'ailleurs justifié son choix de signer à Lille.

«C’est une équipe qui joue beaucoup, qui fait peur»

« C’est un changement de vie, surtout que là je vais déménager, changer totalement de ville. Je suis impatient de pouvoir découvrir tout ça, et le club aussi évidemment. C’est une nouvelle étape dans ma carrière. Je suis pressé. Le projet ? C’est d’évoluer, de poursuivre ma progression, de jouer le plus possible. Lille était la meilleure option pour moi. C’est une équipe qui joue beaucoup, qui fait peur, donc très content de les rejoindre », explique le milieu de terrain aux micros des médias du LOSC, avant d'en rajouter une couche.

«C’était le meilleur club où je pouvais aller en France»