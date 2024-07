PSG : Ethan Mbappé jubile après son transfert

Jean de Teyssière

Le PSG ne verra plus le nom de Mbappé orner son maillot. Kylian est parti pour le Real Madrid tandis qu'Ethan a décidé de poursuivre sa carrière au LOSC. Le jeune frère cadet de Kylian, âgé de 17 ans a signé un contrat de 3 ans, pour son plus grand bonheur et celui d'Olivier Létang, le président lillois.

La Ligue 1 a perdu Kylian Mbappé mais conserve Ethan Mbappé. Le milieu de terrain de 17 ans a quitté le PSG après la fin de son contrat en juin dernier et a signé dans un club français. L'ancien titi parisien continuera sa progression dans un club jouant la Coupe d'Europe cette saison.

«Nous sommes très heureux d’accueillir Ethan au LOSC»

Dans des propos diffusés sur le site officiel du LOSC, le président Olivier Létang se réjouit de l'arrivée d'Ethan Mbappé : « Nous sommes très heureux d’accueillir Ethan au LOSC, dans le Nord, à Lille. La stratégie du club, et plus que jamais avec l’arrivée de Bruno Genesio, repose en partie et avec succès sur le développement et l’intégration de jeunes talents prometteurs. Ethan incarne parfaitement ce profil et trouvera au LOSC tout ce qui lui permettra de continuer sa progression, son développement et d’accéder au plus haut niveau. Je tiens d’ailleurs à remercier Ethan et sa famille de la confiance qu’ils nous ont accordée alors qu’ils avaient de nombreuses autres sollicitations. C’est une marque de reconnaissance du bon travail effectué ces dernières années par les staffs du LOSC. Bienvenue Ethan ! »

« Je suis très content de rejoindre le LOSC, c’est une vraie fierté de pouvoir jouer ici»